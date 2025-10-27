Güllü'nün patronundan suç duyurusu, kızı itiraf etti! 'Annemi ben öldürdüm'
Evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün eski patronu Ferdi Aydın suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti. Elinde mesajlar olduğunu iddia eden Ferdi Aydın'ın açıklamaları şoke etti.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla çok konuşulan sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti.
GÜLLÜ'NÜN ESKİ PATRONUNDAN SUÇ DUYURUSU
26 Eylül 2025 tarihinde arabesk müziği sanatçısı Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.
"Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturma sürerken sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na kızıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
"KEŞKE ANNEMİ BEN ÖLDÜRMESEYDİM"
Aydın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Güllü hanım için buraya geldik. Delillerimizi sunduk, söylemlerimizi söyledik, şahitlerimizi getirdik.