Güllü'nün patronundan suç duyurusu, kızı itiraf etti! 'Annemi ben öldürdüm'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 5. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Daha önce yaptığı açıklamalarla çok konuşulan sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, Güllü'yü kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in öldürdüğünü iddia etti.