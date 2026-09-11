Güllü’nün ölümünde yeni kayıt ortaya çıktı: “Tuğyan Oscar’lık performans sergiliyordu”

Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamenin ardından dosyaya ilişkin yeni bir ses kaydı gündeme geldi.

Dosyanın sanıklarından Sultan Nur Ulu, kayıtta olay gecesine ve Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki iddialarına ilişkin konuştu.

“MECBUREN SUSTUM”

ATV’nin haberine göre Ulu, kendisine yöneltilen “Neden sustun?” sorusuna, “Bakma o kadar sustum ama mecbur kaldığım için sustum. Bir kere bile oraya kelepçeli şekilde girersem bildiğim tüm gerçekleri anlatacağım dedim” yanıtını verdi.

“MALKATA’YI AÇMAMI İSTEDİ”

Ulu, Güllü’nün hayatını kaybettiği gece Gülter’in “Malkata” isimli şarkının açılmasını istediğini ileri sürdü.

Şarkının açılmasının ardından Güllü’nün odaya geldiğini anlatan Ulu, “Malkata’yı hiç bilmiyordum, hangi şarkı olduğunu dahi bilmiyordum” dedi.

Savcılık ise iddianamede, Tuğyan Ülkem Gülter’in annesinin sevdiği “Malkata” isimli roman havasını Güllü’yü odaya getirmek amacıyla açtırdığını ve bunun tasarlanan eylemin bir parçası olduğunu değerlendirdi.

“OSCAR’LIK BİR PERFORMANS SERGİLİYORDU”

Ulu, Tuğyan’a annesine neden böyle bir şey yaptığını sorduğunu ve bu sırada Gülter’in ağladığını öne sürdü.

Gülter’in olay sonrasındaki tavrına ilişkin de, “Tuğyan çok güzel bir rol yapıyordu. Oscar'lık bir performans sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

Ulu daha önceki ifadesinde de Gülter’in annesini pencereden attığını ileri sürmüş ve olay anını savcılıkta canlandırmıştı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Yaklaşık 11 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede Güllü’nün, kızının odasının penceresinden yaklaşık 18,17 metre yükseklikten beton zemine düştüğü; kafatası ve omur kırıkları ile çok sayıda iç organ ve büyük damar yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

DÜŞMEDEN ÖNCE “HADİ GÖRÜŞÜRÜZ” SESİ

İddianamede ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından incelenen kamera ses kayıtlarında, düşmeden hemen önce genç bir kadın sesinin “Hadi görüşürüz” dediğinin değerlendirildiği belirtildi.

Savcılığın, söz konusu ifadenin Tuğyan Ülkem Gülter tarafından söylendiği kanaatine vardığı aktarıldı.

Sultan Nur Ulu hakkında ise “yalan tanıklık” suçundan dört yıla kadar hapis cezası isteniyor. Sanıkların yargılanmasına 1 Ekim’de başlanacak.