Güllü’nün ölümünde en ağır iddia! Bu itiraf her şeyi değiştirir!

Çınarcık'ta 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Gazeteci Hadi Özışık, olay sonrası yaşananları değerlendirdi. Özışık, "Eğer iddialar doğruysa ortada sadece suç değil vicdan çöküşü var" dedi.

Türkiye’nin gündemine oturan Güllü’nün ölümü, sıradan bir aile dramı mı, yoksa karanlıkta bırakılmak istenen bir cinayet mi?

Bu yayında;

▪️ Çelişkili ifadeleri

▪️ Devre dışı bırakıldığı iddia edilen kameraları

▪️ Sızdırıldığı öne sürülen ses kayıtlarını

▪️ Ve en önemlisi Yunanistan sınırında yakalanan kaçış girişimini masaya yatırıyoruz.

Bu mesele artık sadece bir adli vaka değil; vicdanı, ahlakı ve adaleti sorgulatan bir dosyaya dönüşmüştür. Eğer iddialar doğruysa ortada sadece bir ölüm değil, toplumsal bir çürüme vardır. Eğer iddialar yanlışsa, bu karanlık gölge şeffaf biçimde temizlenmelidir.

Bu dosya kapatılamaz. Bu dosya unutturulamaz. Gerçekler ortaya çıkana kadar konuşmaya devam edeceğiz.  Kararı yargı verecek. Bizim görevimiz gerçeğin peşini bırakmamak.

