Güllü'nün öldüğü geceyi Kobra Murat bir bir anlattı

Murat, "Kızlardan biri 'Bırak' diyor, Güllü omzundan tutuyor. O anda ya eli kayıyor ya da kızlardan biri onu itiyor. Tırnak aralarında DNA çıkmamasının sebebi bu olabilir" ifadeleriyle dikkat çekti.

"KIZLAR ŞEVKET'E GİTMEK İSTİYORDU"

Kobra Murat, olay gecesine dair yaptığı detaylı yorumda yeni bir iddiayı daha gündeme taşıdı. Sanatçıya göre Güllü, kızlara "Ospular gitmeyin, açın Roman havası oynayın, evde kalın" diyerek onları dışarı çıkmamaları için uyardı. Ancak kızlar, aşağıda bekleyen Şevket'le buluşmak istiyordu. Murat, "Kızlar telefonlarını ve çantalarını alıyor, 'Hadi görüşürüz' diyerek çıkmaya çalışıyor. Güllü onları tutuyor, itiş kakış başlıyor. Kızlardan biri 'Bırak' diyor, o anda Güllü dengesini kaybediyor ve düşüyor ya da Sultan onu itiyor" sözleriyle yaşananları canlandırdı.