Güllü'nün kızı ve oğlunun savcılık ifadeleri ortaya çıktı! Kızı Tuyan o anları tüm detaylarıyla anlattı, o detay...
Güllü'nün ölümüne dair kızı ve oğlunun savcılıkta ifadesi alındı. İfadeleri ortaya çıkan Tuyan ve Tuğberk, ilgi çekici yerlere dikkat çekti. Tuyan ifadesinde o anları uzun uzun anlattı, çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Otopsi sonucu da çıkan Güllü için dosyasının çözülmesi an meselesi...
Arabeskin efsane sanatçısı 51 yaşındaki Güllü, Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın tek şahidi Güllü'nün kızı Tuyan ve oğlu Tuğberk'in savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Kızı o anları tek tek anlattı, söyledikleri büyük ilgi topladı.
OLAY GECESİNİ ANLATTI
Sanatçının kızı Tuğyan Ülkem, olay günü annesiyle yaşadıklarını anlattı. Ülkem, annesiyle görüştükten sonra arkadaşı Sultan ile alışveriş merkezine gittiklerini, kızı için bakıcıyla görüştüklerini söyledi. Ardından Güllü’nün kendisini arayarak “Arabayı dikkatli kullan” dediğini aktardı.
Eve döndüğünde annesinin salonda olduğunu belirten Ülkem, annesinin içki içtiğini ve üçüncü şişeye geçtiğini ifade etti. Ülkem, ifadesinde şunları kaydetti:
"EN SON ELBİSESİNİ GÖRDÜM"
"Annem sıkça alkol tüketirdi. Her gün neredeyse tüketirdi. Anne biz içeri odaya geçiyoruz dedim. Annem salondaydı. Biz Sultan ile birlikte odama geçtik, benim odamdaki cam açıktı. Annem zaten camları açık tutardı. Odada Sultan ile benim yatağıma oturdu. Annem o sırada tuvalete gitmiş. Bu sırada salondaki televizyonda müziğin sesi yüksekti. Annem odaya geldiğinde roman havası çalıyordu. Biz de Sultan ile birlikte ayakta oynuyorduk. Annem odaya geldiğinde bize eşlik etti o da oynamaya başladı. Hatta Sultan'ın elinden tuttu roman havası oynatmaya çalıştı. Benimle de oynadı, hatta sarıldık. Bu arada söz konusu cama arkam dönük haldeydim. Annem, oyun oynama sırasında benim yanımdan arka cama oynayarak geçti. Sonra bir patırtı gibi ses duydum. Birden arkamı döndüğümde annemin elbisesini görür gibi oldum, sonra anne diye bağırarak dışarı çıktım. Aşağı doğru koşmaya başladım, annemi kaldırmaya çalıştım gibi hatırlıyorum. O kadar şoktaydım ki her şeyi hatırlamıyorum. Sanırım Çiğdem ablanın kapısını çaldım. Polisi, ambulansı kim aradı hatırlamıyorum. Ben annemin aşağıya nasıl düştüğünü görmedim, arkamı döndüğümde elbisesini görür gibi oldum.
"O GÜN ANNEM ÇOK NEŞELİYDİ"
Annesinin kameralarda tuvaletten çıktıktan sonra "O ne lan" şeklindeki ifadesini odada oldukları için duymadıklarını dile getiren Gülter, şunları kaydetti:
"Annemin tuvalete girdiğini zaten görmemiştik. Annem de odaya girer girmez oynamamıza eşlik etti. O gün annem çok neşeliydi. Beyin damarlarında genişleme ve daralma olduğunu biliyorum, bununla ilgili ozon tedavisi görmektedir, ancak annem alkol alınca normalin dışında hızlı yürür, o gün de ifademin başında da belirttiğim üzere şarap içmişti ve yine yürümesi dengesizleşmişti. Hatta salondayken de artık dengesizdi, yani alkolün etkisi başlamıştı. Annemin düşman olduğu ya da nefret ettiği kimse yoktu.