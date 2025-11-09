Güllü'nün kızı Tuğyan'ın annesine son mesajları ortaya çıktı! WhatsApp yazışmaları incelemeye alındı

Gülter ifadesinde o geceyi şöyle anlattı: "Annem Gül, Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde birlikteydik, yemek yedik. Gece saat 01.00 sıralarında Sultan ile birlikte odama geçtik. Biz odalarımıza geçtikten kısa bir süre sonra annem Gül adımıza geldi ve roman okumaya başladı. Annemle aramızda sırada bir anda ayağa kalkıp odanın camından aşağı sarktı. Sultan çığlık atınca hemen annem çekildi. Ve binadan çıkmak istediğini söyledi, komşuların kapısını çaldı. Sonra ne olduğunu görmedim. Annem öldüğünde dışarıda mıydım hatırlamıyorum ama olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadım" ifadelerini kullandı. Olay akşamı annesinin yaklaşık 3 şişe içki içtiği ve olay sırasında yalnız olduğu da öğrenildi.