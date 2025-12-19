Güllü'nün kızı Tuğyan "Annemi öldüreceğim sonunda" yazmış! Şok mesajlar ortaya çıktı

Onun uğruna yapamayacağı şey yoktur. Daha doğrusu yaşadığı tüm ilişkilerde bu modda olur. Karşısındaki erkek için her şeyi yapabilir. Vebal almak istemiyorum ama Kervan için annemi öldürebilir. Çünkü ablam ilişki konusunda zayıf karakterli biridir. Kervan için her şeyi yapabilir."