Güllü yeni görüntüsüyle şaşırttı! 70 kilo verdi
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan Güllü değişimiyle gündeme bomba gibi düştü. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Gullü'nün son hali merak konusu oldu.
Türk fantezi müziği ses sanatçısı Güllü, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katıldı. Verdiği kilolar ardından bambaşka birine dönüşen Güllü, katıldığı programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor.
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Arabeskin başarılı ismi, uzun yıllar fazla kilolarıyla mücadele etmiş, 2017 yılında ise tüp mide ameliyatı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılınca değişimiyle dikkat çekti.
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90'lı yılların arabesk müziğinde efsaneleşen isimlerinden olan Güllü, geçirdiği mide ameliyatı ile kısa sürede 70 kilo verdi.
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Şarkıcı Güllü'nin kilo verip adeta kendini baştan yarattığı hali sevenlerinden beğeni topladı.
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