Güllü ve kızına Hilal Cebeci'den zehir zemberek sözler!

SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Cebeci’nin sözleri, yalnızca Güllü’ye değil, aynı zamanda ailesine karşı da “saygısız ve önyargılı” olarak değerlendirildi. Özellikle sanatçının henüz yeni kaybedildiği bir dönemde bu tür yorumların yapılması, “duyarsızlık” olarak nitelendirildi. Bazı kullanıcılar Cebeci’ye “kişisel öfkesini kamuya mal etme” eleştirisinde bulunurken, birçok kişi de hukuki yaptırım çağrısında bulundu.

GÜLLÜ’NÜN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Güllü’nün ölümüne ilişkin başlatılan adli soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in tutuklandığı doğrulanmıştı. Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, olay hem yargı süreciyle hem de sosyal medyadaki yankılarıyla gündemdeki yerini koruyor.