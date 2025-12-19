Güllü soruşturmasında şok gelişme! Kızı tutuklandı, Cübbeli Ahmet'in çıkışı damga vurdu
Ünlü sanatçı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran olay, Ahmet Hakan'ın programında da gündeme geldi. Güllü'nün ölümüne ilişkin tartışmalara Cübbeli Ahmet'in yaptığı açıklamalar da damga vurdu. Bakın neler söyledi...
Ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada kızı Tuğyan Ülkem Gülter cezaevine gönderildi. Tüm ülkeyi sarsan olay, televizyon programlarında da geniş yer bulurken Ahmet Hakan'ın programında da konuşuldu. 'Cübbeli Ahmet' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün Güllü'nün ölümü konusuna dair söylediği sözler gündeme damga vurdu.
Ünlü şarkıcı Güllü’nün 26 Eylül gecesi Yalova’daki evinin 6’ncı katından düşüp hayatını kaybetmesi tüm Türkiye’yi derinden sarsmıştı. Yaşanan olayın kaza değil bir cinayet olabileceği şüphesi aylardır tartışılıyor.
Yapılan soruşturma sonrası Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Bu konu Ahmet Hakan'ın programında da konuşuldu. Ahmet Hakan konuğu Cübbeli Ahmet'e Güllü'nün ölümünü sordu.
Cübbeli Ahmet ise "Kahvaltıda hanımla buluşuyoruz. O arada konuşuluyor benim kızlarım mızlarım takmış bu işe" dedi.