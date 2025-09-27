Güllü nasıl öldü, biri mi itti? İşte olayın tek şahidi ve şüphelerin odağı kızı Tuyan'ın ifadesi
Arabeskin en sevilen isimlerinden olan Güllü, evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. İntihar ihtimali akılları kurcalıyordu. Güllü'nün oğlu yaptığı paylaşımda; "Annem, değerli sanatçı Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız" demişti. Güllü'nün kızı Tuyan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Bakın Tuyan ifadesinde neler söyledi...
Arabeskin efsane sanatçısı 51 yaşındaki Güllü, Yalova Çınarcık'ta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın tek şahidi Güllü'nün kızı Tuyan'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Bakın Güllü balkondan nasıl düşmüş...
Arabesk müziğin sevilen isimlerinden, sahne adıyla ' Güllü' olarak bilinen Gül Tut, Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp, hayatını kaybetti. Ölüm haberini oğlu Tuğberk Yavuz, sanatçının sosyal medya hesabından duyurdu. Tuğberk Yavuz paylaşımında, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun" dedi.
"TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR"
Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ile Yalova Valiliği'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerinde 'Yüksekten Düşme' konusu olduğunu bildirilmesi üzerine, görevlilerimiz tarafından bahse konu adrese gidildiğinde, sanatçı Güllü olarak bilinen Gül TUT isimli şahsın 6'ncı katta bulunan ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve sağlık ekibinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğü anlaşılmıştır. Konu hakkında Cumhuriyet Savcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 'Yüksekten Düşme' konusundan Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.
DÜŞMEDEN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI
Diğer yandan Güllü'nün pencereden düşmeden önceki görüntüsü ortaya çıktı. Güllü'nün düşmeden önce odadaki son görüntüsü ile olaydan sonra kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer aldı. Güllü'nün, olaydan iki gün önce evinin kapısına akıllı kilit yaptırdığı da öğrenildi.
