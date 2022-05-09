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Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Türk televizyonlarının unutulmaz dizisi 'Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Güllü' karakteriyle hafızalara kazınan 44 yaşındaki Erhan Ufak yıllar sonra ortaya çıktı.

Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Osman Sınav ve Raci Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği 'Kurtlar Vadisi' Türkiye'nin soluksuz izlediği dizilerden biriydi. Yayınlandığı perşembe akşamları adeta Türkiye'de hayat duruyordu. Hatta ana haber bültenleri boşalan caddeleri ve sokakları bile ekranlarına taşıyordu.

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Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Aralarında Necati Şaşmaz, Selçuk Yöntem, Oktay Kaynarca, Gürkan Uygun, Haldun Boysan, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Zafer Ergin ve Özgü Namal gibi isimlerin de bulunduğu geniş bir oyuncu kadrosunu barındıran yapımdaki hemen hemen her karakter fenomen oldu. 

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Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Dizinin replikleri kadar müzikleri de dillere dolandı. Dizi izleyicisinde öyle bir etki bıraktı ki, üzerinden yıllarda geçse de Oktay Kaynarca'nın hayat verdiği 'Süleyman Çakır' karakterinin ölümü hala her sene anılıyor.

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Güllü Erhan'ın son halini gören tanıyamadı 55 kilo verdi! Kurtlar Vadisi itirafı geldi: Ölecektim

Final bölümünde Sharon Stone ve Andy Garcia gibi Hollywood yıldızlarının rol aldığı dizi Türk televizyonlarının kült yapımlarından biri oldu.

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