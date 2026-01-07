Güllü dosyasında büyük şok! Tuğyan'ın gönderdiği darp videosu gündemde: ''Ağzım yüzüm kan içinde''
Güllü'nün ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma sürerken dosyaya giren yeni mesajlar, olayın seyrini yeniden gündeme taşıdı: ''Ağzım yüzüm kan içinde''
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturma sürerken, dosyaya giren yeni mesajlar dikkat çekti. Olayla ilgili soru işaretlerini yeniden gündeme taşıyan mesajlarda bakın neler yazıyor...
Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Güllü ve kızı Tuğyan'ın yeni ses kayıtları ortaya çıkmaya devam ediyor. Ulaşılan ses kayıtlarında Tuğyan'ın annesi ile yaşadığı her tartışmayı gizlice kaydettiği öğrenildi.
Günaydın'dan Kerim Cengil'in haberine göre; Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, darp edilmiş halde çektiği bir videoyu WhatsApp üzerinden sevgilisi Kervan'a göndermiş.