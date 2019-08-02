Güliz Ayla'nın spor niyetine yaptığı direk dansı sosyal medyayı salladı!

Direk dansı bir dönem ünlüler arasında sosyal medya akımı gibi yayılmıştı. Son olarak Yonca Evcimik, Jennifer Lopez'e meydan okumuş ve sosyal medya hesabı Instagram'dan direk dansı videosunu paylaşmıştı. Şarkıcı Güliz Ayla da spor olarak diren dansı videosunu Instagram'dan paylaştı.