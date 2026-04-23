Gülistan soruşturmasında kamera detayı! 2 gün sonra hepsi değişmiş
Tunceli'de 2020 yılında kaybolan Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturmada kritik detaylara ulaşılırken, eski vali Tuncay Sonel'e kamera açılarının değiştirilmesi soruldu. Sonel'in "Bu konuyu il emniyet müdürü bilir" dediği öğrenilirken, Gülistan'ın kaybolmasından 2 gün sonra "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" talimatı verildiği ortaya çıktı. İşte Gülistan Doku soruşturmasında kamera detayı...
Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan ve adeta sırra kadem basan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yıl sonra yeniden açıldı. Soruşturma devam ederken gözaltı ve tutuklamalar da peş peşe geldi.
14 Nisan'da yapılan operasyonda tüm okların çevrildiği dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ve vali Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 10 kişi tutuklandı. Ortaya çıkan kritik detayların ardından Gülistan'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
TÜM KAMERA AÇILARI DEĞİŞTİ
Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku dosyasında yeni ayrıntılara ulaşıldı. Öyle ki Doku'nun kaybolduğu tarih olan 5 Ocak 2020'den 2 gün sonra, Aselsan görevlisinin 5 dakika arayla 155'i arayarak "Tüm kör noktaların kamera değişimi olacak" dediği ortaya çıktı.
Doku, köprüde ve barajda aranırken tüm şehri tepeden hâkim gören ve Gülistan'ın kaybolmasını aydınlatabilecek K noktalarındaki (Kör noktalar) kamera kayıtlarının incelenmediği, 2 gün sonra da değiştirilmesine karar verildiği anlaşıldı.