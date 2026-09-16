Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: 2 kişi daha tutuklandı Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si daha tutuklandı. Tutuklu sayısı 38'e yükseldi.