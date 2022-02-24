Güler Işık kimdir kaç yaşında kanseri ciğerlerine sıçradı helallik istedi

2015 yılında kansere yakalanan ve aldığı tedavilerle kötü hastalığı aşan türkü Güler Işık ikinci kez kansere yakalandığını ve göğsündeki tümörün ciğerlerine sıçradığını söyleyerek, sevenlerinden helallik istedi. Uğur Arslan'ın canlı yayınına bağlanan Güler Işık, canlı yayında sevenlerinden helallik istedi. Güler Işık'ın sözleri Arslan'ı da gözyaşlarına boğdu.