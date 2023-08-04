Güle güle 'Atatürkçülük' hoş geldin 'Kemalizm' Ne mutlu 'Kemalim' diyene!

Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidar ve ittifakın "işine yarar" düşüncesiyle CHP inlerindeki yakıcı hesaplaşma yıllardır baskılansa da artık "Atatürk ve Kemalizm" meselenin üstünü örtmek bugünün CHP'si için mümkün görünmüyor.

Milli mücadele döneminde büyük fayda sağlayan ve öne çıkan dini hassasiyetler tarih doğru kaynaklardan okunduğunda Atatürk ile bağdaşırken, revize edilerek din kavramından soyutlanan "Kemalizm" Atatürkçülük'ten çok farklı olgulara sahip.

Kemalizm, yeni dünya düzeni için kurgulanan bir dönüşümün adı... Atatürkçülük ise, yalnızca direnişin sembolü olarak kaldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak değeri ve kurucusu olan “Atatürk” Sol Kemalizm tarafından yıllar yılı iktidara karşı bilinçli bir şekilde “direnişin sembolü” olarak kullanıldı.

Yıllar öncesinde Ecevit ile "Ortanın Soluna" taşınan CHP, bugün Canan Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu ile birlikte Deniz Baykal'ın ideolojisinden soyutlanmaya çalışıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için partiden ihraç edilen eski CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen ne demişti:

“Baykal'ın ekibini temizliyorlar. FETÖ'cü Fatih Gürsul, HDP'li Sezgin Tanrıkulu, Atatürk düşmanı Cihangir İslam partide ama ben kovuluyorum. Baykal'a anlattım, gözleri doldu.”

Daha da ilginç olanı Kaftancıoğlu sorunsalı....

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2020 yılı partinin kuruluş yıldönümü de olan 9 Eylül'de katıldığı Taksim Toplantısı'nda, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten "Mustafa Kemal" diye bahsetmiş, Atatürk ismini kullanmaktan ar etmişti. Atatürk soy ismini anmaya gerek duymadığını da bizzat söylemişti.

Ve bugün konuştuğumuz mevzu; Kemalizm kafasıyla çekilen Atatürk filminin Disney'de kabul görmemesi çok normal değil mi?

Bir rivayete göre, Ermeni lobisinin baskısı sonrası, bir rivayete göre, maddi anlaşmazlık, diğer bir rivayete göre de kaybedilen seçim sonucunda uydurma senaryonun revize edilmesi gerektiğinden ötürü Atatürk dizisini yayından kaldıran Disney +’ya ne CHP'den ne de muhalif sanatçı ve aydınlar güruhundan ses çıkmadı.

2013 Gezi olaylarında protestocular bilinçli bir şekilde, Atatürk fotoğraflı Türk bayraklarını tercih ederek, kendilerini “Mustafa Kemal'in askerleri” olarak nitelemişlerdi.

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında taraftarlar “Mustafa Kemal'in askerleriyiz, her yer Taksim her yer direniş” pankartı taşımışlardı.

Cumhuriyet'in tehlikede olduğu kanısıyla, Anıtkabir şikâyet mercii olarak kutsanıyordu.

Zamanında DHKPC’li Semih ve Nuriye için tepki gösteren sanatçı tayfası, bir ağaç için Gezi Parkı'nda, Akbelen'de şiddet ve nefret kusanlar, ajanslarından izin alamayınca Disney'e Atatürk için tepki vermediler.

"N'oluyor yahu yine ne dümenler dönüyor?" Dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin, Kaptan Kemal rotayı çoktan çizmiş olmalı.

Şurada birkaç sene öncesine kadar Atatürkçü geçinenler bugün ağızlarını bile açamaz oldular. Öyle ya Deniz Baykal ve Muharrem İnce gibi bir ibret var ortada. Sıkıysa konuşsunlar hadi! Hooop! ne olduğunu anlayamadan dibi boylarlar. Bir kasete bakar işleri!

"Ben Dersimli Kemal" diyen , CHP'nin Genel Başkanı, Atatürk soy ismini reddeden Kaftancıoğlu da İstanbul İl Başkanı....

Hani 15 Mayıs'ta Atatürk bütün dünyaya mesaj verecekti ne oldu?

2023 seçimlerinden önce sözde Atatürkçü CHP lideri, Mustafa Kemal Atatürk' başlıklı bir video paylaşmış ve büyük lokmaya göz dikerek, büyük laf etmişti.

15 Mayıs günü Türkiye, dünyanın umudu olacaktı hem de Atatürk sayesinde... CHP=Atatürk demekti ya! Seçim sonuçları aleyhte olunca kazandırmayan Atatürk'ün de bir kıymeti harbiyesi kalmadı tabi. Kazandırmayan aday Kılıçdaroğlu gibi...

Herkesin ağzına büyük lokmalar pay edilince, dolayısıyla büyük laf eden de yok artık! Lokma kaygısı değer yargısının üstünü çizdi. Kullan at politikasıyla siyaset yürütmenin hazin sonu bu olsa gerek. Yarın da lokmalar çiğnenip ağızlar boş kalınca yine kürkçü dükkanına geri döneceklerdir...

Sahi şimdi muhalifler Atatürk'ü sadece ananlara mı, yoksa anlayanlara mı dahil? Görünen o ki; ne anma var ne de anlamak... Ki anlaşılmış olsalardı, seven sevdiğine hakaret ettirmez, ona yapılan saygısızlığı kendine yapılmış görür tepki koyarlardı. Sevgi yok ki saygı olsun. Menfaatin olduğu yerde; göz kör, kulak sağır olur. Eee ballı bir kapıyı, Atatürk uğruna kapatmak da aptallık olur! Öyle ya arkada büyük patronlar var. Reklam, dizi, film pazarlıkları var! Gel de iki kelam et sıkıyorsa! Na mümkün!

Hani; 'Atatürk' demek, Türkiye demekti. 'Atatürk' demek, bağımsızlık demekti. 'Atatürk' demek, milli şeref, haysiyet ve onur demekti.

"Beyhude çabalarla Atatürk’ü bu milletin yüreğinden de, zihninden de söküp, atamazsınız. Artık bunu anlayın. Bu milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın." Diyerek “Demokratikleşme Paketiyle" birlikte okullarda okunan andımızın kaldırılmasına tepki gösteren CHP Sözcüsü Faik Öztrak nerede?

2013 yılında "Andımızı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açan CHP İstanbul Milletvekili ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Mahmut Tanal nerede?

"CHP'de Atatürk'le sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışması yapan hiç kimse olmaz. Eşyanın tabiatına aykırı." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı nerede?

Akıllara takılan soru şu eşyanın tabiatı bile var da CHP'nin tabiatı kaldı mı? Yoksa CHP'nin tabiatı ot, çöp... den mi ibaret?

CHP'de artık Atatürk tartışması bile yapılmıyor ve bugün Atatürk'ü savunanlar yıllardır Atatürk düşmanı ilan ettikleri sağ kesim... Sus pus olanlarsa direnişin sembol ismi, Kemalizm'e boyun eğen sözde Atatürkçüler.

CHP Grup Başkanvekili 'duygusal' Ali Mahir Başarır, “Bizim tabanımız küsse de kızsa da gelir yine CHP’ye oy verir” ifadelerini kullanmıştı.

Atatürk'ü hiç kimse değersizleştiremez ve de unutturamaz o ayrı. Yalnız ilkesel olarak CHP seçmeni için sorun yoksa da bizi bağlamaz! O halde güle güle Atatürkçülük hoş geldin Kemalizm! Ne mutlu Kemalim diyene!