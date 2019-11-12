Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal için duygusal paylaşım

Ali Sunal, kızının dedesinin fotoğrafına baktığı paylaşıma, "Canım kızım Narin... İlk olarak hastaneden çıktığında tanışmıştın dedenle. Dünyanın en güzel yürekli, en güzel gülen, güldüren insanı o. Sen onu göremesen de inanıyorumki o seni görüyor ve hep yanında. Bugün bu dünyanın en güzel insanının doğum günü. İyi ki doğdun canım babam, iyi ki vardın, varsın... Seni çok ama çok seviyoruz" notunu düştü.