Güldür Güldür'ün sunucusu Ali Sunal'dan babası Kemal Sunal için duygusal paylaşım
Show Tv ekranlarının sevilen programı Güldür Güldür Şov'un suncusu Ali Sunal, babası usta oyuncu Kemal Sunal'ın doğum gününü duygusal paylaşımıyla kutladı.
Yeşilçam'ın efsanesi Kemal Sunal, doğum günü 10 Kasım olmasına rağmen "Atam'ın vefat ettiği günde doğum günü kutlayamam, sevinemem, gülemem" diyerek doğum gününü 11 Kasım'da kutlardı. Oğlu, Ali Sunal da babasının doğum gününü dün sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla kutladı.
Sevenlerinin kalbinde 75. yaşında basan Kemal Sunal için eşi Gül Sunal ve kızı Ezo Sunal'ın ardından geçtiğimiz aylarda yeni baba olan Ali Sunal, kızıyla birlikte yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.
Ali Sunal, kızının dedesinin fotoğrafına baktığı paylaşıma, "Canım kızım Narin... İlk olarak hastaneden çıktığında tanışmıştın dedenle. Dünyanın en güzel yürekli, en güzel gülen, güldüren insanı o. Sen onu göremesen de inanıyorumki o seni görüyor ve hep yanında. Bugün bu dünyanın en güzel insanının doğum günü. İyi ki doğdun canım babam, iyi ki vardın, varsın... Seni çok ama çok seviyoruz" notunu düştü.
Gül Sunal, sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının fotoğrafını, "Kemalciğim iyi ki doğmuşsun ve iyi ki biz seninle yaşama şansını elde etmişiz. Kısa ama her anını en iyi şekilde değerlendirerek yaşamak... Ne mutlu sana... Her yıl olduğu gibi çocuklarımızla ve sevenlerinle kutluyoruz, gurur ve giderek artan bir sevgiyle..." notuyla yayınlamıştı.