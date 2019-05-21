Güldür Güldür'ün oyuncusu Özgün Aydın hakkında hapis istemi

Özgün Aydın'ın, ekip otosundayken de polis memurlarına hakaret ettiği ifade edilen Özgün Aydın'ın arkadaşları olan diğer şüpheliler Elif Çelikcan ve Tamer Yurtbaşı'nın da görevini yapan polislere zincirleme şeklinde hakaret ettiği kaydedildi.