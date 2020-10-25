Güldür Güldür'ün Naime'si şok etti Ecem Erkek'i gören evrim geçirmiş dedi

Show TV ekranlarının en çok izlenen ve seyirciyi her bölümü ile eğlendiren programı Güldür Güldür'ün yeni sezonu ile artık gerim başladı. Güldür Güldür yeni oyunculardan oluşan sezona salı akşamı başlıyor. Seyirci ise Naime karakteri ile yıldızını parlatan başarılı oyuncu Ecem Erkek'i sabırsızlıkla bekliyor.