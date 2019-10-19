Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'yu gören tanıyamadı inanılmaz değişime uğradı

2020'nin Ocak ayında vizyona girmesi beklenen Bayi Toplantısı filmi, merakla bekleniyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve kadrosunda Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in bulunduğu film için farklı tiplemeler de çok konuşulacağa benziyor.