Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'yu gören tanıyamadı inanılmaz değişime uğradı
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un yıllardır kadrosunda yer alan Onur Buldu, yeni sinema filmi için bambaşka birine dönüştü.
2020'nin Ocak ayında vizyona girmesi beklenen Bayi Toplantısı filmi, merakla bekleniyor. Senaryosunu İbrahim Büyükak'ın yazdığı ve kadrosunda Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin'in bulunduğu film için farklı tiplemeler de çok konuşulacağa benziyor.
Öyle ki çekimleri İstanbul ve Konya'da gerçekleştirilen film için Onur Buldu'nun girdiği karakter şimdiden olay oldu. Buldu, çekimler öncesinde saçlarının ortasını kazıyarak 20 yaş yaşlanmayı göze almış.
Filmde gerçek bir 'küçük esnaf' olan Buldu'nun erkek tipi saç dökülmesinden mustarip karakteri, 'Bayi Toplantısı'nın en komik karakterlerinden biri olarak dikkat çekeceğe benziyor.
Peki Onur Buldu kimdir?
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Tuncelili ebe hemşire, babası bir öğretmendir.