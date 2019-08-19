Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi!
Show TV'un en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Doğa Rutkay'ın paylaşımı olay oldu. Doğa Rutkay'ın Güldür Güldür için yaptığı yorum takipçilerini ikiye böldü.
Yayınlandığı gün reyting listelerinde zirvede olan Show TV ekranlarının en çok izlenen eğlenceli yapımlarından biri olan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından biri olan Doğa Rutkay'ın takipçisine verdiği ayar günün konusu oldu.
7 sezondur Güldür Güldür kadrosunda olan parmak ısırtan oyunculuk performansı ile ekran başındakilerden tam not alan Doğa Rutkay'ın son instagram paylaşımı olay oldu.
Polonyalı parmak tipi vurmalı gitar teknikleriyle meşhur olan 18 yaşındaki Marcin Patrzalek’in videosunu yayınlayan ve gençlere öğütlerde bulunan Doğa Rutkay'ın paylaşımına bir takipçisinden tepki geldi.
Gençlere yaratıcı olmaları konusunda öğütler de veren Doğa Rutkay paylaştığı videonun altına şu yorumu yazdı...
Şimdiki hayatları, tiktok miktok olmuş gençlere üzülüyorum.
Tamam eğlen yine eğlen ama bir yandan da kendine sahip çık.
Oku!
Araştır!
Dinle!
Yeteneklerin olsun!
Keşfet kendini, taklitçi olma.
İyi müzik dinle , iyiye özen.
Edebiyat,şiir,dans,sinema,spor nice cevherler var içinde.
Kolaya kaçma!
Basitleşme!
İçinde yatan aslanı fark et!
İyi ki varsın @marcinpatrzalek ♥️