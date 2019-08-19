SON DAKİKA
Suriye'de TSK'ya alçak saldırı! TSK PKK/YPG'li teröristlerce yapılan saldırılara karşılık vererek terör hedeflerini vurdu Haberin devamı.

Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi!

Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi!

Show TV'un en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür'ün başarılı oyuncularından Doğa Rutkay'ın paylaşımı olay oldu. Doğa Rutkay'ın Güldür Güldür için yaptığı yorum takipçilerini ikiye böldü.

Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi! - Sayfa 1

Yayınlandığı gün reyting listelerinde zirvede olan Show TV ekranlarının en çok izlenen eğlenceli yapımlarından biri olan Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından biri olan Doğa Rutkay'ın takipçisine verdiği ayar günün konusu oldu. 

117
Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi! - Sayfa 2

7 sezondur Güldür Güldür kadrosunda olan parmak ısırtan oyunculuk performansı ile ekran başındakilerden tam not alan  Doğa Rutkay'ın son instagram paylaşımı olay oldu. 

217
Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi! - Sayfa 3

 Polonyalı parmak tipi vurmalı gitar teknikleriyle meşhur olan 18 yaşındaki Marcin Patrzalek’in videosunu yayınlayan ve gençlere öğütlerde bulunan Doğa Rutkay'ın paylaşımına bir takipçisinden tepki geldi. 

317
Güldür Güldür'ü bel altı vurdu Doğa Rutkay takipçisine fena ayar verdi! - Sayfa 4

Gençlere yaratıcı olmaları konusunda öğütler de veren Doğa Rutkay paylaştığı videonun altına şu yorumu yazdı...

Şimdiki hayatları, tiktok miktok olmuş gençlere üzülüyorum.
Tamam eğlen yine eğlen ama bir yandan da kendine sahip çık.
Oku!
Araştır!
Dinle!
Yeteneklerin olsun!
Keşfet kendini, taklitçi olma.
İyi müzik dinle , iyiye özen.
Edebiyat,şiir,dans,sinema,spor nice cevherler var içinde.
Kolaya kaçma!
Basitleşme!
İçinde yatan aslanı fark et!
İyi ki varsın @marcinpatrzalek ♥️

417