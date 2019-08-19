Güldür Güldür'ü bel altı vuran takipçisine Doğa Rutkay fena ayar verdi!

Gençlere yaratıcı olmaları konusunda öğütler de veren Doğa Rutkay paylaştığı videonun altına şu yorumu yazdı...

Şimdiki hayatları, tiktok miktok olmuş gençlere üzülüyorum.

Tamam eğlen yine eğlen ama bir yandan da kendine sahip çık.

Oku!

Araştır!

Dinle!

Yeteneklerin olsun!

Keşfet kendini, taklitçi olma.

İyi müzik dinle , iyiye özen.

Edebiyat,şiir,dans,sinema,spor nice cevherler var içinde.

Kolaya kaçma!

Basitleşme!

İçinde yatan aslanı fark et!

İyi ki varsın @marcinpatrzalek ♥️