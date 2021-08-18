Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte yeni transfer...
Güldür Güldür Show'un yeni sezon hazırlıklarına başlandı. Programa veda eden Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine, bomba bir isim kadroya katıldı.
Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.
Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.
Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.
Toygan Avanoğlu kimdir?
Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir’de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.