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Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Güldür Güldür Show 9. sezon için kadrosunda hazırlıklarını sürdürüyor. Programa veda eden Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun yerine, bomba bir isim kadroya katıldı. İşte o oyuncu...

Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’un yeni sezonu için geri sayım başladı. 9. sezon hazırlıklarına başlayan ekip sevilen kadrosuna yeni isimlerle heyecan katmaya devam ediyor.

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Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Sevilen oyuncu Toygan Avanoğlu yeni sezonda Güldür Güldür kadrosunda yer alacak isimler arasına dahil oldu. Avanoğlu, geçtiğimiz sezon konuk oyuncu olarak katıldığı bölümle büyük beğeni toplamıştı.

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Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Yeni sezon hazırlıklarına son sürat başlayan ekip çok yakında çekimlere başlayacak.

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Güldür Güldür'e oyuncu değişikliği! İşte kadroya katılan yeni oyuncunun ismi

Toygan Avanoğlu kimdir?

Toygan Avanoğlu, 24 Eylül 1979 tarihinde İzmir’de müzisyen bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

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