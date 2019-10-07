Güldür Güldür'de Şevket Hoca'nın yaptığı siyasi gönderme olay oldu
Yeniden Güldür Güldür kadrosuna dahil olan Şevket Hoca (Çağlar Çorumlu), skecin sonunda yaptığı siyasi göndermeyle programa damga vururken sosyal medyada da hızla yayıldı.
Oyuncu Çağlar Çorumlu, yaklaşık iki yıl aradan sonra yeniden Güldür Güldür ekibine katıldı. Programın en çok sevilen karakterlerinden Şevket Hoca, yaptığı siyasi göndermeyle çok konuşulanlar arasına girmeyi başardı.
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Jet Sosyete'de umduğunu bulamadı
Çorumlu, Güldür Güldür ekibindeki yerini Gülse Birsel'in Jet Sosyete dizisinde yer almak üzere bırakmış ancak diziden umduğunu bulamamıştı.
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Güldür Güldür'ün önceki gün yayınlanan bölümünde bomba bir gönderme yapan Şevket Hoca'nın skeçi şöyle:
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"Siyasette aynı böyle..."
Şevket Hoca, skeç boyunca elindeki balın tanıtımını yapıp güç verdiğini söylüyor.
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