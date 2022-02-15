Güldür Güldür'de muhalefet partileri skeci kırdı geçirdi Mustafa Sarıgül de paylaştı!

SHOW TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında muhalesef skeci izleyici kırdı geçirdi. Skeçte adı geçen Mustafa Sarıgül de sosyal medyada videoyu paylaştı.

SHOW TV'de yayınlanan, ekranların sevilen programlarından Güldür Güldür'de yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet lideri bir araya gelerek "güçlendirilmiş parlamenter sistem" hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.

Güldür Güldür programında yayınlanan muhalefet partileriyle ilgili bir skeç ise oldukça ilgi topladı. Ekran başındaki izleyicileri kahkahalara boğan görüntüler, kısa zamanda sosyal medyada gündem oldu.





Skeçte ismi geçen Mustafa Sarıgül de paylaştı

Skeçte bahsi geçen Mustafa Sarıgül de Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Harika! Gülmekten vuramadım" yorumunda bulundu.