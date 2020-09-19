Güldür Güldür yeni sezonda bomba gibi geliyor! İşte Güldür'e katılan ve veda eden isimler

Kadrosunda güçlü isimleri barındıran ve Ali Sunal'ın sunumuyla gerçekleştirilen eğlence programı Güldür Güldür Show ekranlara dönmeye gün sayıyor. Show TV'nin güldüren ve kanalın en çok izlenen yapımlarından biri olan Güldür Güldür yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.