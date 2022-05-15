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MEDYA

Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Gazete manşetlerini böyle gördü

Güldür Güldür dün akşam uzun süredir tartışılan Bakan Nureddin Nebati skecini yayınlamasının yanı sıra gazeteler hakkındaki skeciyle de geceye damgasını vurdu. Tuvalet kağıdındaki zamza dikkat çekilen skeçte gazete manşetleri eleştirilerek "tuvalet kağıdı" benzetmesi yapıldı. Sosyal medyada bu skeç paylaşım rekoru kırdı.

Show TV ekranında yayınlanan Güldür Güldür Show programında bazı gazetelerdeki "ekonomide altın çağ" manşetlerine gönderme yapıldı. Skeçte, "tuvalet kağıdına gerek kalmadı, bunları kullanabiliriz" denildi. 

Show Tv yayınlanan ve Türkiye gündemine dair skeçlere de yer verilen Güldür Güldür programın bugünkü bölümünde bazı gazete manşetlerine gönderme yapıldı.

Vatandaşın ekonomik sıkıntılar çekmesine rağmen gazetelerde, "Panda yavruladı, ekonomide altın çağ, Almanya bizi kıskanıyor" manşetlerine yer verildiği aktarıldı.

Gazete başlıklarının okunmasının ardından uzun süre seyircilerden alkış alan sahnede, "tuvalet kağıdına gerek yok, bunları kullanabiliriz" denildi. 

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