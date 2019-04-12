Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal, Erdoğan'a gönderme yaptı! Sosyal medya yıkıldı
Güldür Güldür Show'da seyirci ile Ali Sunal arasında yaşanan diyalog sosyal medyaya damga vurdu. Sunal'ın Yılmaz Erdoğan'a yaptığı gönderme ise herkesi güldürdü.
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un önceki akşam yayınlanan bölümünde Ali Sunal ile bir seyirci esprili yolla atıştı.
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Sunal, seyirciye cevap verirken Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 ile kendisine rakip olan Yılmaz Erdoğan'a gönderme yaptı.
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"Televizyon izleme alışkanlığım pek yok"
Ali Sunal, önceki akşam yayınlanan bölümünde oyun öncesi seyircilere yönelerek soru sordu.
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Soru üzerine mikrofonu eline alan seyirci, "Güldür Güldür Show'a ilk defa katıldım ve memnun kaldım.
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