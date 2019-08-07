Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal baba oldu eşi Nazlı Kurbanzade bakın kimin kızı çıktı
Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show'un final yapmasının ardından eşi Nazlı Kurbanzade ile tatile çıkan Ali Sunal, baba olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.
Avukat Nazlı Kurbanzade ile birlikte geçtiğimiz yılın Mart ayında nikah masasına oturan Ali Sunal, ikinci evliliğinden çekirdek ailesini kurdu. Gökçe Bahadır ile sadece 1 yıl süren evliliğinden çocuk sahibi olmayan Sunal, eşinin doğum yaptığını sevenleriyle paylaştı.
Şu sıralar yeni filminin vizyona girmesi için gün sayan Ali Sunal ve eşi Nazlı Kurbanzade'nin 'Narin' ismindeki bebekleri dünyaya geldi. Narin, Kadıköy'deki özel bir hastanede hayata gözlerini açtı. Ayrıca bebeğin, 2 kilo 643 gram olarak dünyaya geldiği öğrenildi.
Bebeğin ve Nazlı Kurbanzade'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Ali Sunal, sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeli haberi verdi. Sunal, yaptığı bu paylaşıma "Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu düştü.
Peki Narin isminin anlamı nedir?: Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çiftinin bebeği Narin'in adı, "İnce, zarif yapılı, nazik..." anlamına gelmektedir.