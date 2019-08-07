Güldür Güldür sunucusu Ali Sunal baba oldu eşi Nazlı Kurbanzade bakın kim çıktı

Bebeğin ve Nazlı Kurbanzade'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Ali Sunal, sosyal medya hesabından takipçilerine müjdeli haberi verdi. Sunal, yaptığı bu paylaşıma "Ben baba oldummm. Rüya gibi... Hoşgeldin canım kızım güzel Narin’im. Benim hayatım Nar bebek" notunu düştü.