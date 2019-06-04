Güldür Güldür Show'un seksi yıldızı Evrim Akın'ın sevgilisi bakın kim çıktı

Son dizi projesi olan Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Jülide karakteri ile adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Evrim Akın, sevenlerine müjdeli haberi verdi. Hem kendisi hem de sevgilisi, Instagram hesaplarından birbirleriyle çekindikleri pozları paylaştı. Peki Evrim Akın'ın sevgilisi kim çıktı dersiniz?