Güldür Güldür Show'un oyuncusu Ecem Erkek'ten kötü haber tek celsede boşandı
Show TV'deki Güldür Güldür Show ekibinin oyuncusu Ecem Erkek'in 4 yıllık evliliği tek celsede bitti. 2016 yılında evlendiği Yüce Armağan Erkek ile boşandı.
Güldür Güldür Show'un sevilen oyuncusu Ecem Erkek, 2016 yılında Yüce Armağan Erkek ile hayatını birleştirmişti. Ünlü oyuncudan kötü haber geldi.
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Oyuncu Ecem Erkek 2016 yılında evlendiği eşi Yüce Armağan Erkek ile boşanma kararı aldılar. Aile Mahkemesi'ne başvuran çift anlaşmalı olarak boşandı.
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Evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açmıştı.
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Günaydın'dan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, evliliklerini sonlandırma kararı aldıktan sonra Ecem Erkek, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak eşi Yüce Armağan'a boşanma davası açtı.
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