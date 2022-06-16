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Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

Güldür Güldür Show'un en beğenilen karakterlerinden Fikri Tarhanacı'yı canlandıran oyuncu Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile dünya evine girmişti. Şimdilerde ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Aslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hoş geldin Güneş'imiz" diyerek babalık duygusunu takipçileriyle paylaştı..

Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

SHOW Tv ekranlarının sevilen programlarından "Güldür Güldür Show"'da Fikri Tarhanacı karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Aziz Aslan şu sıralar babalık heyecanını yaşıyor.  Aslan, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından duyurarak "Hoş geldin oğlum, hoş geldin Güneş'imiz" notuyla sevenleriyle paylaştı.. 

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Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

İlk kez babalık heyecanını yaşadı

SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Aziz Aslan, ilk kez babalık heyecanı yaşadı.

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Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

2015 yılında nikah masasına oturmuştu

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un Fikri'si olarak popüler olan Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile nikah masasına oturmuştu.

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Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor

Baba olduğunu duyurdu

Ünlü çiftin Güneş adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Güldür Güldür Show'da Fikri karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Aziz Aslan, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.

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