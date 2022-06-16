Güldür Güldür Show'un Fikri'si babalık heyecanını dolu dolu yaşıyor
Güldür Güldür Show'un en beğenilen karakterlerinden Fikri Tarhanacı'yı canlandıran oyuncu Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile dünya evine girmişti. Şimdilerde ilk kez baba olma heyecanını yaşayan Aslan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hoş geldin Güneş'imiz" diyerek babalık duygusunu takipçileriyle paylaştı..
SHOW Tv ekranlarının sevilen programlarından "Güldür Güldür Show"'da Fikri Tarhanacı karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Aziz Aslan şu sıralar babalık heyecanını yaşıyor. Aslan, yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından duyurarak "Hoş geldin oğlum, hoş geldin Güneş'imiz" notuyla sevenleriyle paylaştı..
İlk kez babalık heyecanını yaşadı
SHOW TV'nin sevilen programı 'Güldür Güldür Show'da canlandırdığı karakterlerle büyük beğeni toplayan Aziz Aslan, ilk kez babalık heyecanı yaşadı.
2015 yılında nikah masasına oturmuştu
Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un Fikri'si olarak popüler olan Aziz Aslan 2015 yılında Eylül Çulhacı ile nikah masasına oturmuştu.
Baba olduğunu duyurdu
Ünlü çiftin Güneş adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi. Güldür Güldür Show'da Fikri karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Aziz Aslan, sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurdu.