Güldür Güldür Show'un başarılı ismi Onur Buldu sessiz sedasız dünyaevine girdi!
Show TV ekranlarının başarılı programı Güldür Güldür Show'un oyuncusu Onur Buldu sesiz sedasız İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile dünyaevine girdi.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Bilal karakteriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran oyuncu Onur Buldu, İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile hayatını birleştirdi. Buldu ve eşi Duygu Kozoğlu, Etiler'de nikahlarını Onur Buldu'nun evinin bahçesinde kıydılar.
Onur Buldu, 19 Nisan'da hocası Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu Beşiktaş'taki tiyatroda evleneceğini duyurmuştu. Ancak ünlü oyuncunun planları suya düştü. Buldu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle nikâhını Etiler'deki evinin bahçesinde düğünlerini sessiz sedasız yapmak zorunda kaldı.
Oyuncu, İngilizce öğretmeni sevgilisi Duygu Kozoğlu'yla virüs salgını nedeniyle nikâhlarına hiçbir oyuncu arkadaşını çağırmadı. Onur buldu, Şubat ayında rol aldığı 'Bayi Toplantısı' filminin galasında Duygu Koz ile evleneceğini açıklamıştı.
Peki, Onur Buldu Kimdir?
Onur Buldu, 4 Ağustos 1982 tarihinde İzmir’in Bergama ilçesinde dünyaya geldi. Annesi Tuncelili ebe hemşire, babası bir öğretmendir. İzmir, Menemen'de büyüyen Onur Buldu, Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.