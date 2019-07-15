Güldür Güldür Show'dan flaş hamle! Show TV resti çekince kanalsız kaldı
Ali Sunal'la birlikte bir çok ünlü ismi bünyesinde barındıran Güldür Güldür Show'da flaş bir karar alındı. Sezon finali yapan Güldür Güldür son bir kez Show TV ekranlarında olacak.
Show TV ile arasında kriz çıktığı iddia edilen Güldür Güldür Show cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. 208 bölümdür ekranların sevilen programı olan Güldür Güldür, sezon finali yapmasına rağmen bir daha Show TV'de yayınlanmayacaktı. Ancak programın sevenlerine son bir müjde daha verildi.
BKM imzalı Güldür Güldür Show, geçtiğimiz sezonlarda yayınlanmamış olan bir bölümüyle Show TV'de ekranlara gelecek. Güldür Güldür Show'un yeni bölümü 20 Temmuz Cumartesi akşamı yayınlanacak.
Bir an önce kanal bulmalı: Tekrarlarının sürekli yayınlandığı ve 7'den 70'e herkesin beğendiği Güldür Güldür Show'un sevenleri alınan bu karara sevinirken, programın bir an önce yeni kanal bulması ve ekranlara yeniden dönmesi umut ediliyor.
Yeni sezon ne zaman?: Sevilen programın yeni sezonda ne zaman ve hangi kanalda olacağı ise henüz netleşmedi.