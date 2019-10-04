Güldür Güldür Show TV'de yeniden başlıyor Onur Büyüktopçu öncesinde uyardı
Show TV'de verdiği aranın ardından 4 Ekim akşamı yeniden ekranlara gelecek olan Güldür Güldür Show'a 3 yeni isim katıldı. Onur Büyüktopçu ise o 3 isimden birisini paylaşarak 'Onu çok seveceksiniz' dedi.
Show TV ile anlaşamadığı söylenerek apar topar yayından kalkan Güldür Güldür, kanal ile aradaki buzları eritmiş olacak ki yeniden ekranlara gelmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümde ise, izleyicileri yeni sürprizler bekliyor.
Sürprizlerden ilki olarak yeni sezonda İrem Kahyaoğlu ve Aylin Kontente ile anlaşıldığı öğrenilmişti. İki ismin sevenleri bu akşamki yeni bölümü heyecanla beklerken, bomba bir ismin daha kadroya geri döndüğü söylenmişti.
Programın asıl bombası ise Çağlar Çorumlu olmuştu. Çorumlu'nun yokluğunda geçen bir önceki sezonun ardından, programın sevenleri bu haberle adeta havalara uçmuştu.
Onur'dan İrem'e destek: Yeni sezona kadroya dahil olan İrem Kahyaoğlu'nun arkadaşı olan Onur Büyüktopçu ise, sosyal medyadan arkadaşını paylaşıp desteklerini iletti. Büyüktopçu, seyircilere "Onu çok seveceksiniz eminim" mesajını da verdi.