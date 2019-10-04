Güldür Güldür Show TV'de yeniden başlıyor Onur Büyüktopçu öncesinde uyardı

Show TV ile anlaşamadığı söylenerek apar topar yayından kalkan Güldür Güldür, kanal ile aradaki buzları eritmiş olacak ki yeniden ekranlara gelmek için sabırsızlanıyor. Bu akşam yayınlanacak olan ilk bölümde ise, izleyicileri yeni sürprizler bekliyor.