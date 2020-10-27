Güldür Güldür Naime evrim geçirmiş Ecem Erkek'i gören şok oldu

Show TV'nin en çok izlenen kahkaha dolu programı Güldür Güldür yeni sezonu ile salı akşamı başlıyor. Kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Güldür Güldür'ün en dikkat çeken isimlerinden biri yine Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek oldu. Ecem Erkek spor yaptı kilo verdi bambaşka biri oldu.