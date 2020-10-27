Güldür Güldür Naime evrim geçirmiş Ecem Erkek'i gören şok oldu
Güldür Güldür Show'da Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek son haliyle herkesi şaşırttı. Kilo veren Ecem Erkek'in Naime halinden eser yok...
Show TV'nin en çok izlenen kahkaha dolu programı Güldür Güldür yeni sezonu ile salı akşamı başlıyor. Kadrosuna yeni oyuncular dahil eden Güldür Güldür'ün en dikkat çeken isimlerinden biri yine Naime karakterine hayat veren Ecem Erkek oldu. Ecem Erkek spor yaptı kilo verdi bambaşka biri oldu.
2018 yılından beri Güldür Güldür'ün kadrosunda olan Ecem Erkek her hafta farklı tiplemeler ile deyim yerindeyse oyunculuğu konuşturuyor ve ekran başındaki seyirciden tam not almayı başarıyor.
Özellikle Naime karakteri ile yeribi sağlamlaştıran 31 yaşındaki Ecem Erkek yeni sezonda bambaşka biri olarak karşımıza çıkacak. Ekranlardan uzak kaldığı dönemi spor ve diyet yaparak geçiren Ecem Erkek son hali ile seyirciyi dumur etmeye hazırlanıyor.
Spor eğitmeni ile çalışmaya başlayan, düzenli spor ve pilates yapan Ecem Erkek'in hayli kilo verdiği takipçilerin gözünden kaçmadı. İnstagram hesabından 957 bin kişi tarafından takip edilen Ecem Erkek spor paylaşımları ile değişimin sinyallerini önceden vermişti.