Güldür Güldür Hekimoğlu Survivor çakıldı Masumlar Apartmanı Baraj'a büyük şok! Zirve bakın kimin
6 Nisan 2021'in reyting sonuçlarında Hekimoğlu, Güldür Güldür, Survivor çakıldı. Masumlar Apartmanı, Baraj'a fark atıp zirveye yerleşen program şaşırttı.
Gülben, öğlen uykusunda yine altına kaçırır ama bu kez radikal bir karar aldığı Masumlar Apartmanı'nın son bölümü seyirciyi ekran başına kilitledi. Ekranların sevilen dizisi reyting yarışında ilk sırayı rakibine kaptırdı.
Nazım, Nehir’in Bahar ve Azra hakkında söylediklerine bir kez daha inanmayınca Nehir artık Nazım defterini tamamen kapattığı Baraj'ın dün akşamki bölümü reytinglerde beklediği sonucu alamadı. Sevilen dizi son haftalarda düşüşe geçti.
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen ve TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da ünlülerde SMS birincisi olan Batuhan'ın adaylığının düşmesi nedeniyle Çağrı potaya giren son isim olduğu Survivor'ın son bölümü reytinglerde umduğunu bulamadı.
Güldür Güldür Show son bölümüyle reytinglerde dibe çakıldı. 9 sezondur seyirciyle buluşan Güldür Güldür Show reytinglerde ilk 10'a girmeyi başaramadı.