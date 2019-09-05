Gülden Mutlu skandal mesajı ifşa etti bakışlardan tahrik olan adam cevap verdi

Tahrik oluyor insan: Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bu pozu paylaşan Gülden Mutlu'ya şöyle bir yorum geldi: "Çok sexy bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dediydim ya bir zamanlar, çok hırslı ve de sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bakışlardan anlaşılan durum bu."