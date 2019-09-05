Gülden Mutlu ahlaksız mesajı ifşa etti utanmaz adam kendini bakın nasıl savundu
Türk pop müzik camiasında adından sıkça söz ettiren Gülden Mutlu, sosyal medya hesabından kendisine gelen skandal bir yorumu paylaştı. İğrenç yorumu yapan adamın savunması ise 'yok artık' dedirtti.
Yatsın Yanıma, Ben Seni Böyle Mi Sevdim ve Çiçek gibi şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Gülden Mutlu, bu sefer sesiyle değil ifşasıyla gündeme geldi. Mutlu, paylaştığı bir fotoğrafın altına gelen yorumu görünce adeta çıldırdı.
Tahrik oluyor insan: Geçtiğimiz gün Instagram hesabından bu pozu paylaşan Gülden Mutlu'ya şöyle bir yorum geldi: "Çok sexy bakıyorsunuz tahrik oluyor insan. Dediydim ya bir zamanlar, çok hırslı ve de sinirlisiniz. Sinirlerinizi yatıştıracak güçlü bir erkek gerekiyor. Bakışlardan anlaşılan durum bu."
Benzerlerinizle mi sevişip çoğalıyorsunuz: Yorumu gördüğü an neredeyse sinir krizi geçiren Mutlu, o takipçisinin yazdığını paylaşıp şu ifadelere yer verdi: "Yaşından başından utanmıyor musun demeyeceğim, zira senin gibilerin sorunu yaşında değil, aklı da başında değil. Nasıl böyle sayısızca türediniz, benzerlerinizle mi sevişip çoğalıyorsunuz böyle ben anlamadım."
Böyle böyle öğreneceksiniz: "Ama böyle ifşa edile edile öğreneceksiniz BİR KADINA NASIL DAVRANMAMANIZ gerektiğini. Bir kadınla konuşurken ağzınızın ayarını tutturmayı, tutturamıyorsanız da o iğrenç cümlelerinizle rezilce aşağılanmayı böyle yaşayacak ve yaptığınız şeyin bedeli nasıl ödenir böyle böyle öğreneceksiniz."