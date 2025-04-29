Vali Gül’den çakarlı araç açıklaması: Yeğenim değil, olsaydı da...

İstanbul Valisi Davut Gül, trafik kurallarına aykırı hareket eden kişi hakkında açıklama yaptı. Vali Gül, şahsın kendisinin yeğeni olmadığını belirtirken; “Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi” ifadelerini kullandı.

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Trafikte çakarlı araç kullanan ve trafik kurallarına aykırı hareketler sergileyen kişinin sosyal medyada yayılan görüntüleri üzerine İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı.

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“ŞAHIS BENİM YEĞENİM DEĞİLDİR”

İstanbul Valisi Davut Gül, “Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZDİ”

Vali Gül, “Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi” dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da çakarlı aracıyla trafik kurallarına ve yasalara aykırı hareket eden kişi kendisine tepki gösteren vatandaşlara “Valinin yeğeniyim” demişti.