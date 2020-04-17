Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak ölümle tehdit edildi! Savcılığa koştu
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in uzun bir zamandır aşk yaşadığı müzisyen Emre Irmak, kendisine silah göstererek tehditler savuran menajer Hasan Basri Sarakıya'dan şikayetçi oldu.
Erhan Çelik'ten ayrıldıktan sonra müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sevgilisinin tehdit edildiği ortaya çıktı. Irmak, kendisini silahla tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.
Emre Irmak, silah göstererek "Seni tekerlekli sandalyeye mahkum edeceğim, vurduracağım" diyerek kendisini ölümle tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'yı savcılığa şikayet etti ve başlatılan soruşturma tamamlandı.
'Sarıkaya'nın ünlü müzisyeni takip ederek ofisinin etrafında gezmesi tehdit suçunu oluşturur' diyerek dava açtı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Şarkıcı Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak, 20 yıldır tanıdığı Sarıkaya'nın kendisinden zorla para aldığını iddia etti. Irmak, yaşadıklarından dolayı ofisini ve telefon numarasını değiştirdiğini ifade etti.