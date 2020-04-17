Gülben Ergen'in sevgilisi Emre Irmak ölümle tehdit edildi! Savcılığa koştu

Erhan Çelik'ten ayrıldıktan sonra müzisyen Emre Irmak ile yeni bir aşka yelken açan ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in sevgilisinin tehdit edildiği ortaya çıktı. Irmak, kendisini silahla tehdit eden menajer Hasan Basri Sarıkaya'dan şikayetçi oldu.