Gülben Ergen'in kademeli normalleşme isyanı Twitter'a damga vurdu ünlülerden tepkiler

Müzisyenler ise bu süreçte en çok maddi zorluk yaşayan kesimlerdendi. Yeni kademeli normalleşmeyle beraber umudu olan ünlü isimler, kendileriyle ilgili bir açılma olmadığını görünce adeta isyan bayrağını çekti. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yapan ünlü isimler, sinema ve düğün mekanlarının açık olup müzik sektörüyle ilgili her yerin kapalı olmasına sitem etti.