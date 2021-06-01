Gülben Ergen'in kademeli normalleşme isyanı Twitter'a damga vurdu ünlülerden tepkiler
Kademeli normalleşme sürecinde konser, tiyatro gibi etkinliklerin hala yasak olması tepki çekti. Twitter'a Gülben Ergen'in yazdıkları ise çok konuşuldu.
''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' kapsamında yasaklarda esneme oldu. Sokak kısıtlaması hafta içi 22.00 ile 05.00 arası, hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi 05.00 arasında uygulanacak. Kafe, restoranlar müşterilerini belirli saatlerde ağırlayacak fakat konser, tiyatro gibi etkinlikler henüz yapılamayacak.
Müzisyenler ise bu süreçte en çok maddi zorluk yaşayan kesimlerdendi. Yeni kademeli normalleşmeyle beraber umudu olan ünlü isimler, kendileriyle ilgili bir açılma olmadığını görünce adeta isyan bayrağını çekti. Sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yapan ünlü isimler, sinema ve düğün mekanlarının açık olup müzik sektörüyle ilgili her yerin kapalı olmasına sitem etti.
Gülben Ergen de isyan bayrağını kaldıran ünlü isimlerden biri oldu. Twitter'da yazdıkları çok konuşuldu. Ergen, kademeli normalleşme sürecinde müzik, eğlence sektörünün hala kapalı olması üzerine şunları yazdı:
"Müzik, eğlence, sahne, tiyatro, sanat, sanatçı herkes yanıyor, yaşarken ölen bir sektör olduk. Bize neşe veririz! Biz güldürürüz, eğlendiririz! Biz iyi geliriz! Müzik iyileştirir yapmayın 16 ay oldu perişan sektörümüzün tüm emekçileri yapmayın."