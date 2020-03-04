Gülben Ergen'in Emine Bulut paylaşımı başını yakmıştı hapsi istendi beraat etti

Gülben Ergen'in 2014 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı Erhan Çelik ile olaylı boşanmasının etkileri hala devam ediyor. Ağustos ayında Kırıkkale'de eşi tarafından canice öldürülen Emine Bulut cinayetine dair paylaşım yapan Gülben Ergen'in yazdıkları başını yakmış, Erhan Çelik kendisine hakaret ettiği iddiasıyla dava açmıştı.