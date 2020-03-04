Gülben Ergen'in Emine Bulut paylaşımı başını yakmıştı hapsi istendi beraat etti
Gülben Ergen'in, kocası tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut hakkında yaptığı paylaşım eski eşi Erhan Çelik'e hakaret olarak algılanmış, Çelik, dava açmıştı. Davanın sonucu belli oldu.
Gülben Ergen'in 2014 yılında evlenip 2016 yılında boşandığı Erhan Çelik ile olaylı boşanmasının etkileri hala devam ediyor. Ağustos ayında Kırıkkale'de eşi tarafından canice öldürülen Emine Bulut cinayetine dair paylaşım yapan Gülben Ergen'in yazdıkları başını yakmış, Erhan Çelik kendisine hakaret ettiği iddiasıyla dava açmıştı.
Geçtiğimiz hafta görülmeye başlayan davaya Gülben Ergen'in coronavirüs nedeniyle davaya katılamaması olay olmuş, dava ertelenmişti. Ergen, 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılandığı davadan bugün beraat etti.
Geçtiğimiz hafta Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'e 'alenen hakaret' iddiasıyla yargılandığı duruşmaya müşteki Erhan Çelik'in avukatı Ahmet Avşar ve Gülben Ergen'in avukatı Emek Emre katılmıştı.
Ergen'in avukatı, "İddianame konusu tek bir paylaşımdır. 'Bu ifadesi namus adı altında kadına el kaldıran genele söylenen bir ifadedir. Kesinlikle ve kesinlikle Erhan Çelik'in şahsına yönelik söylenmemiştir'' savunmasında bulunmuştu.