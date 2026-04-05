Gülben Ergen'e soruşturma şoku! Bakanlık şikayetçi oldu, ünlü ismin kapısına polis dayandı
Sanatçı Gülben Ergen, Zeytinburnu sahilinde ölü bulunan Fatma Nur Çelik ve kızıyla ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle ifadeye çağrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada, Ergen'in "kamuoyunu yanıltıcı bilgi veya bakanlık çalışmalarını hedef alan" ifadeleri gerekçe gösterildi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen hakkında açılan soruşturmayla gündeme geldi. Söz konusu soruşturma, Gülben Ergen’in sosyal medya paylaşımlarının ardından başlatıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sanatçının açıklamalarını gerekçe göstererek resmi şikayette bulundu.
İFADE VERECEK
Haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran şarkıcı, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının şikayeti üzerine evimize polis geldi. Fatmanur ve minik kızı için ifade vermekten onur duyacağım" ifadelerini kullandı. Ergen hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması ile soruşturma başlatıldı. Ergen, yarın adliyeye giderek ifade verecek.
Olayın arka planı
Hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik, Kur’an’a Hizmet Vakfı yöneticisi Ayhan Şengüler hakkında hem kendisinin hem de küçük kızının istismara uğradığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar uzun süre kamuoyunda tartışılmış ve hukuki süreç başlatılmıştı.
Anne ve kızı, 3 Mart tarihinde Zeytinburnu sahilinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, Türkiye genelinde geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada da yoğun şekilde gündeme taşındı.