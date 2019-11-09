Gülben Ergen'den Hülya Avşar hakkında yıllar sonra gelen bomba itiraf

Tadında bıraktık: Ergen, sözlerine şu şekilde devam etti:

- “Birbirinin yüzüne bakacak kadar hal bırakmak” diye bir laf vardır. Küsersin, kavga da edersin, barışırsın ve magazinde bunun bir espirisi, tadı vardır. Hiç o zaman ki lezzetler yok şimdi ki magazinde olan çatışmalarda. Polemiği akıllı davranıp, tadında bırakanlardan olduk.”