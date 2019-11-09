Gülben Ergen'den Hülya Avşar hakkında yıllar sonra gelen bomba itiraf
Katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Gülben Ergen, yıllar önce rakip olarak gösterildiği Hülya Avşar hakkında konuştu.
Şu sıralar sevgilisi Emre Irmak ile hayatına devam eden Gülben Ergen, Ali Eyüboğlu ve İlkay Buharalı'nın YouTube'da sunduğu magazin programına konuk oldu. Ergen, Hülya Avşar hakkında kendisine sorulan bir soruya ilginç bir yanıt verdi.
Yıllar önce rakip olarak gösterildiği Hülya Avşar ile yaşadığı polemikler hatırlatılınca Ergen, “Bizim Hülya’yla hiç tatsız; namus, masaya yatırmak, sorgulamak, kesmek - biçmek gibi bir şey olmadı. Geçen gün Whatsapp’tan yazıştık, karşılaştık. Ne kadar gülüyoruz, eğleniyoruz." ifadelerine yer verdi.
Tadında bıraktık: Ergen, sözlerine şu şekilde devam etti:
- “Birbirinin yüzüne bakacak kadar hal bırakmak” diye bir laf vardır. Küsersin, kavga da edersin, barışırsın ve magazinde bunun bir espirisi, tadı vardır. Hiç o zaman ki lezzetler yok şimdi ki magazinde olan çatışmalarda. Polemiği akıllı davranıp, tadında bırakanlardan olduk.”
Aralarında ne geçmişti?
İkili adeta ölümüne rakipti. Gülben Ergen Dadı dizisinde oynadı, Hülya Avşar ise Kadın İsterse dizisinde. Albümleri hep arka arkaya çıktı. Çekişmeleri, bir döneme damga vurmuştu.
Hatta yıllar önce Hülya Avşar kendi adına bir dergi çıkarınca, Gülben Ergen de aynı işi yapmış ve özentilikle suçlanmıştı.