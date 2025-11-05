Gülben Ergen'den görülmemiş hareket! Bornozuyla hamburgerciye gitti, pes dedirtti! ''iyice abarttınız''
Bugünlerde ABD turnesinde sahne alan Gülben Ergen, yoğun konser maratonunun hemen ardından paylaştığı o videoyla sosyal medyanın altını üstüne getirdi. New Jersey'de verdiği konserden sonra bornozuyla hamburgerciye gittiği görüntülenen ünlü sanatçının videosu kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ergen, paylaşımına "Aaaa ne büyük ayıp, bornozla hamburgerciye mi gidilir?" notunu ekledi.
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, konserlerindeki performanslarıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla büyük bir kitlenin dikkatini üzerinde toplamayı başarıyor. Bazı açıklamalarıyla da zaman zaman gündeme gelen Ergen, son olarak bornozla hamburgerciye gittiği görüntülerini paylaştı. O görüntüler sosyal medyada linç edildi. ''Bu kadarı da fazla''
ABD turnesi kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, konser sonrası yaptığı paylaşım ile gündeme oturdu. Amerika'nın New Jersey eyaletinde konser veren Ergen, yoğun tempolu sahne maratonunun ardından dinlenmek için kendine zaman ayırdı.
Turnenin son gününde bornozuyla dışarı çıkan Ergen, ABD sokaklarında yürüyerek hamburgerciye gittiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçının bornozlu haliyle hamburgerciye girdiği anlar kısa sürede binlerce kez izlendi ve yorum yağmuruna tutuldu.